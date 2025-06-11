В ближайшие дни в Украине не будет жары благодаря свежему воздуху из Скандинавии и стран Балтии.

Похолодание, которое сейчас пришло в Украину, продлится недолго. Уже на следующей неделе температура снова повысится. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, сейчас в Украине наблюдается существенное похолодание, которое постепенно распространяется на всю страну, начиная с западных и северных областей. В ближайшие дни сохранится холодная погода, ведь к нам идет свежий воздух из стран Балтии и Скандинавского полуострова.

В большинстве областей температура ожидается около нормы, а в северных, центральных и западных регионах даже ниже нормы на 1 - 4 градуса.

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Ночью с 11 по 16 июня будет +11...+18 °С, в западных, северных областях, а 14 июня также на востоке страны местами температура будет опускаться до +6...+10 °С. Днем ожидается +18...+24 °С, в южной половине +24...+29 °С, а на крайнем северо-западе местами похолодает до +16...+20 °С.

В ближайшие дни в Украине также периодически будут идти дожди. Самые сильные осадки с грозами и шквалистым ветром пройдут на Правобережье 11 июня, а также 13 июня в северной части. 14 июня по всей стране также будет наблюдаться дождливая и ветреная погода.

С 15 июня атмосферное давление постепенно будет расти, установится антициклон, поэтому интенсивность дождей заметно снизится, и в большинстве регионов Украины с 16 по 20 июня погода будет комфортной и солнечной.

По данным Кибальчича, ощутимо потеплеет в Украине после 16 июня. Температура повысится на 4 - 6 °С. Это потепление коснется преимущественно левобережной части Украины. В то же время на западе и севере и в дальнейшем будет царить более прохладный воздух.

Непогода в Украине

С сегодняшнего дня в Украине уже начнутся дожди. Так, во Львове и Львовской области на 11 июня объявили желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, ожидаются грозы, порывистый ветер северо-западного направления со скоростью 15-20 м/с, а также местами возможен град.

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