Дожди в Украине практически прекратятся, а на запад страны придет долгожданное потепление.

8 октября погода в Украине изменится. Дожди покинут нашу страну, покапает еще только на северо-востоке. Прохладнее всего будет на севере, +15°...+17°, на западе старны потеплеет до +18°...+20°, до +21° будет в центре и на востоке Украины, а жителей южных областей ждет температура в пределах +20°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +16°.

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода , ночью +7°, днем +18°.

В Тернополе 8 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +8°...+18°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+17°.

В Одессе 8 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +23°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +15°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+20°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +10°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°.

Приметы погоды 8 октября

Ранний снег в этот день обещает раннюю и теплую весну; если он лубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если погода в этот день теплая, то тепло продлится еще три недели, и наоборот.

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