Ближайшие два-три дня в Украине будет тепло, поэтому это можно считать периодом, который в народе называют "бабье лето".

В Украине начинается "бабье лето". Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На уточнение, сейчас ли в Украине наблюдается "бабье лето", Птуха напомнила, что это народный термин, - период теплой погоды после ощутимого осеннего похолодания.

Она уточнила, что в среду, четверг и даже до пятницы в большинстве регионов Украины температура будет оставаться в пределах +17°...+24° в течение дня. Только в среду на северо-востоке будет немного прохладнее, с показателями +14°...+19°. Однако, даже такие температуры для октября являются достаточно комфортными.

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"Если это похолодание, можно сказать, было такое более ощутимое, то в народе можно считать, что эти два-три дня, которые у нас будут с температурой около 20-ти градусов в большинстве регионов, и до 24-х по южным областям, - теоретически можно называть ("бабьим летом" - УНИАН)".

Погода в октябре 2024 - прогноз на месяц

Ожидается, что средние температуры в октябре могут превышать норму примерно на два градуса. Среднемесячная температура может варьироваться от 9 градусов на северо-востоке страны до 13 градусов и более на юге.

Климатолог Вера Балабух говорит, что начало месяца будет аномально теплым. Уже во второй половине месяца температура постепенно будет снижаться, но все еще будет оставаться довольно высокой.

Также в октябре в Украине будут наблюдаться туманы и, если в Украину в этом месяце уже придет настоящая осень, то на высокогорье Карпат ожидается даже зима.

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