Самая сильная жара ожидается на юге и востоке страны. При этом на западе и севере практически всю неделю будут дожди.

В ближайшую неделю в Украине ожидается мощная жара. Максимально высоко столбики термометров будут подниматься на юге и востоке страны, до +33°...+35°. Со среды, 6 июля, на западе Украины ожидается похолодание и дожди, которые затем распространятся и на северные области. Местами температура снизится до +19°...+21°. К концу недели осадки распространятся также на центральные и восточные области, а температура снизится до более комфортных значений по всей стране.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с сильной жары. 4 июля у нас в стране будет преобладать ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Воздух в большинстве областей прогреется до +30°...+32°. Небольшие дожди с грозами вероятны лишь в Николаевской и Одесской областях.

Во вторник, 5 июля, в большинстве областей жара лишь усилится, ожидается +30°...+34°. На западе страны будет +28°...+31°, в Ивано-Франковской области возможны грозы. На остальной территории будет небольшая облачность, без осадков.

Со среды, 6 июля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. Так, на западе Украины температура снизится до +21°...+25°, начнутся дожди и грозы. Также грозы ожидаются на севере, в Черкасской и Винницкой областях, однако тут они не повлияют на температуру - будет +28°...+32°. На остальной территории жара будет лишь усиливаться, +30°...+35°.

В четверг, 7 июля, осадки с грозами сместятся в центр и на северо-восток Украины. В большинстве западных и северных областей будет +24°...+26°, а на востоке, юге и в центре ожидается от +29° до +34°.

Перед выходными, 8 июля, дожди, местами сильные, ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях. В центре и юге страны по линии Полтава - Днепр - Николаев - Херсон - Одесса ожидаются грозы.

На западе Украины будет прохладнее всего, +19°...+25°; на севере - суть теплее, +26°...+27°. На остальной территории страны по-прежнему будет жара до +34°.

На выходных жара понемногу отступит. Так, в воскресенье, 10 июля, небольшие дожди накроют все западные, северные, центральные и большинство восточных областей. Вместе с дождями ожидается и снижение температуры.

На западе будет традиционно свежее всего, +19°...+21°, на севере ожидается от +24° до +29°. В центральных областях разброс температур будет в пределах +21°...+34°, на востоке столбики термометров опустятся до +27°, а на юге Украины жара ослабнет до +26°...+28°.

Народный прогноз на неделю

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

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