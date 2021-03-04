Фантастическое Северное сияние заметили в небе над Лапландией (фоторепортаж)
В зонах полярных сияний это явление наблюдается уже несколько дней.
В небе над городом Торассиеппи в Лапландии (Финляндия) 2 марта можно было наблюдать фантастическое северное сияние.
Снимки этого завораживающего явления опубликовал фотосервис Reuters. Автор - Александр Кузнецов.
В начале марта на Солнце возникли солнечные бури классов G2 и G1, пишет НВ. Они вызвали полярные сияния в Канаде, на Аляске, в Скандинавии и России.
Где можно увидеть северное сияние: лучшие места
В зонах полярных сияний это явление можно наблюдать уже несколько дней.
Таким образом, март может стать успешным месяцем для "охотников" за северными сияниями в высоких широтах.
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