Фантастическое Северное сияние заметили в небе над Лапландией (фоторепортаж)

06:30, 4 марта 2021
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В зонах полярных сияний это явление наблюдается уже несколько дней.

В небе над городом Торассиеппи в Лапландии (Финляндия) 2 марта можно было наблюдать фантастическое северное сияние.

Снимки этого завораживающего явления опубликовал фотосервис Reuters. Автор - Александр Кузнецов.

В начале марта на Солнце возникли солнечные бури классов G2 и G1, пишет НВ. Они вызвали полярные сияния в Канаде, на Аляске, в Скандинавии и России.

Где можно увидеть северное сияние: лучшие места

В зонах полярных сияний это явление можно наблюдать уже несколько дней.

Таким образом, март может стать успешным месяцем для "охотников" за северными сияниями в высоких широтах.

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Автор: УНИАН

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Теги: Финляндиясеверное сияниеЛапландия
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