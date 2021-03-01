1 марта Землю накроем магнитная буря / фото ua.depositphotos.com

Март в этом году начинается с магнитной бури, которая продлится три дня.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным портала, магнитная буря начнется резко 1 марта, а затем постепенно будет ослабевать до 3 марта.

Согласно прогнозам, эта буря будет слабой, однако метеочувствительные люди все же могут ощутить ее влияние на здоровье.

Магнитная буря ожидается в самом начале месяца / скриншот tesis.lebedev.ru

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Влияние магнитных бурь на человека: как проявляется

Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых и метеочувствительных людей, а также беременных женщин. Во время геомагнитной активности человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессоницу, боли в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний. 

Как уберечься от влияния магнитных бурь

  • Проводите больше времени на свежем воздухе.
  • Ложитесь спать пораньше.
  • Не пейте кофе, алкоголь и энергетики в опасные дни.
  • Постарайтесь не нервничать и исключить источники стресса.
  • Откажитесь от жирной и жареной пищи, пейте травяной и зеленый чай.
  • Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к семейному врачу.

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Автор: Екатерина Лиманская