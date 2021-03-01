1 марта на Земле начнется магнитная буря, которая продлится три дня.

Март в этом году начинается с магнитной бури, которая продлится три дня.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным портала, магнитная буря начнется резко 1 марта, а затем постепенно будет ослабевать до 3 марта.

Согласно прогнозам, эта буря будет слабой, однако метеочувствительные люди все же могут ощутить ее влияние на здоровье.

Читайте такжеЭксперты рассказали, какие люди страдают от температурных колебаний (видео)

Влияние магнитных бурь на человека: как проявляется

Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых и метеочувствительных людей, а также беременных женщин. Во время геомагнитной активности человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессоницу, боли в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Ложитесь спать пораньше.

Не пейте кофе, алкоголь и энергетики в опасные дни.

Постарайтесь не нервничать и исключить источники стресса.

Откажитесь от жирной и жареной пищи, пейте травяной и зеленый чай.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к семейному врачу.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская