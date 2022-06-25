Сегодня, 25 июня, в Украине ожидается комфортная температура: будет и не холодно, и не жарко. В большинстве областей ожидается от +23° до +26°, однако на западе температура будет повышаться до +27°...+31°. Местами на юге, в центре, а также в Харьковской и Сумской областях пройдут дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, на западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +24°...+28°, а на Закарпатье будет жара до +31°. Без осадков, лишь небольшая облачность.
На севере тепло распределится неравномерно. В Сумах температура воздуха будет около +22°, в Житомирской и Киевской областях - до +25°, а в Черниговской потеплеет до +27°. Также на Сумщине ожидаются дожди.
Жителей центральных областей ждет температура в пределах +23°...+26°. Местами ожидаются небольшие дожди.
На востоке Украины сегодня будет комфортная температура от +24° до +26°. На Харьковщине - небольшие дожди, на остальной территории будет преимущественно сухо.
В южных областях также пройдут небольшие дожди. Осадки ожидаются везде, кроме Одесской области. Воздух прогреется до +26°, в Симферополе в Крыму - до +20°.
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