Осадки ожидаются местами на юге, в центре, а также в Харьковской и Сумской областях.

Сегодня, 25 июня, в Украине ожидается комфортная температура: будет и не холодно, и не жарко. В большинстве областей ожидается от +23° до +26°, однако на западе температура будет повышаться до +27°...+31°. Местами на юге, в центре, а также в Харьковской и Сумской областях пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +24°...+28°, а на Закарпатье будет жара до +31°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На севере тепло распределится неравномерно. В Сумах температура воздуха будет около +22°, в Житомирской и Киевской областях - до +25°, а в Черниговской потеплеет до +27°. Также на Сумщине ожидаются дожди.

Жителей центральных областей ждет температура в пределах +23°...+26°. Местами ожидаются небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет комфортная температура от +24° до +26°. На Харьковщине - небольшие дожди, на остальной территории будет преимущественно сухо.

В южных областях также пройдут небольшие дожди. Осадки ожидаются везде, кроме Одесской области. Воздух прогреется до +26°, в Симферополе в Крыму - до +20°.

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