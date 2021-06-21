Практически по всей стране температура повісится до +30 градусов и выше. Лишь на западе будет около +27 градусов.

Неделя в Украине начнется с высоких температур. Местами столбики термометров подскочат до +33°. В западных областях температуру немного собьют небольшие дожди - до +27°. На остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Луцке - переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Тернополе 21 июня ночью будет +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, ливень.

В Виннице сегодня будет +16°...+27°, небольшой дождик.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, незначительная облачность.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°,.

В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, переменная облачность.

В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, без осадков.

В Симферополе в понедельник будет +16°...+28°, гроза.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +32°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

Народные приметы 21 июня

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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Автор: Екатерина Лиманская