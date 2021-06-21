Сегодня во многих областях температура воздуха будет около +30° и выше / фото REUTERS

Неделя в Украине начнется с высоких температур. Местами столбики термометров подскочат до +33°. В западных областях температуру немного собьют небольшие дожди - до +27°. На остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.
  • В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +16°, днем +30°.
  • В Тернополе 21 июня ночью будет +16°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, ливень.
  • В Виннице сегодня будет +16°...+27°, небольшой дождик.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +28°, переменная облачность.
  • В Черкассах сегодня переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, незначительная облачность.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°,.
  • В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, переменная облачность.
  • В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, без осадков.
  • В Симферополе в понедельник будет +16°...+28°, гроза.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +32°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
Погода в Украине 21 июня / фото УНИАН

Народные приметы 21 июня

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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Автор: Екатерина Лиманская