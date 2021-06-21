Сегодня во многих областях температура воздуха будет около +30° и выше / фото REUTERS
Неделя в Украине начнется с высоких температур. Местами столбики термометров подскочат до +33°. В западных областях температуру немного собьют небольшие дожди - до +27°. На остальной территории - без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Тернополе 21 июня ночью будет +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, ливень.
- В Виннице сегодня будет +16°...+27°, небольшой дождик.
- В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +28°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, незначительная облачность.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°,.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, переменная облачность.
- В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.
- В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, без осадков.
- В Симферополе в понедельник будет +16°...+28°, гроза.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
Погода в Украине 21 июня / фото УНИАН
Народные приметы 21 июня
21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
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