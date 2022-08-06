Жаркая погода ожидается по всей стране.

Сегодня, 6 августа, в Украине будет жарко. По всей стране столбики термомтеров покажут +28°...+30°, местами температура поднимется до +33°. В отдельныъ областях пройдут небольшие дожди, в Крыму - грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет преимущественно малооблачная погода. Здесь воздух прогреетмя до +27°...+30°, а на Закарпатье будет до +33°. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются небольшие дожди.

На севере Украины температура установится на уровне +28°...+29°. В Житомирской и Киевской областях вероятны небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.

В Центре сегодня тоже будет очень жарко, +28°...+33°. Здесь в большинстве областей ожидаются небольшие дожди. Сухая и солнечная погода будет преимущественно в Черкасской и Полтавской областях.

Жителей восточных областей 6 августа ждет жаркая, солнечная и преимущественно безоблачная погода. Здесь воздух прогреется до +30°...+33°, без осадков.

На юге Украины сегодня столбики термометров покажут +28°...+32°. В Николаевской и Херсонской областях ожидаются небольшие дожди, в Крыму - грозы.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться высокая температура воздуха, а затем ожидается резкое похолодание.

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