По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет преобладать высокая температура воздуха, а затем ожидается резкий скачок вниз.

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться высокая температура воздуха, а затем ожидается резкое похолодание.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания, ожидается во вторник", - отметила она. Например, по данным синоптика, в Киеве, вероятно, температура снизится до +20...+22 градусов.

Относительно погоды 5 августа, то, по словам Натальи Диденко, на западе Украины будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому там будет сухо и солнечно. В течение дня температура воздуха составит +27...+32 градуса. На остальной территории также будет не холодно, +25...+29, местами - до +30 градусов.

Кратковременные дожди, на Левобережье с грозами и местами порывистым ветром, пройдут в большинстве областей, отметила синоптик.

Напомним, в Украине в ближайшие дни изменится погода. В частности, вернется жара, местами - до +37 градусов.

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