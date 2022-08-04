В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться высокая температура воздуха, а затем ожидается резкое похолодание.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания, ожидается во вторник", - отметила она. Например, по данным синоптика, в Киеве, вероятно, температура снизится до +20...+22 градусов.
Относительно погоды 5 августа, то, по словам Натальи Диденко, на западе Украины будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому там будет сухо и солнечно. В течение дня температура воздуха составит +27...+32 градуса. На остальной территории также будет не холодно, +25...+29, местами - до +30 градусов.
Кратковременные дожди, на Левобережье с грозами и местами порывистым ветром, пройдут в большинстве областей, отметила синоптик.
Напомним, в Украине в ближайшие дни изменится погода. В частности, вернется жара, местами - до +37 градусов.