Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

В Украине ближайшей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Читайте такжеУкраину зальют дожди, потеплеет до +25°: прогноз погоды на неделю (карта)

«По данным Укргидрометцентра, днем ​​9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый), в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-4 градуса.

Вас также могут заинтересовать новости

На Украину налетит сильный ветер: спасатели предупреждают о непогоде (видео)

Снег покидает склоны: в Карпатах начинается настоящая весна (фото)

Украину зальют ливни и похолодает до +11°: прогноз погоды на выходные (карта)

Спасатели предупредили украинцев о высокой пожарной опасности

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская