В Украине ближайшей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки.
Как сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
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«По данным Укргидрометцентра, днем 9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый), в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-4 градуса.
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