Спасатели предупредили украинцев о высокой пожарной опасности

В ГСЧС назвали области, которые попали в опасную зону.

Сегодня, 7 мая, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Читайте такжеСнег покидает склоны: в Карпатах начинается настоящая весна (фото) Так, в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение о сильном ветре в Украине Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. В Киевской области и Киеве порывы ветра 15-18 м/с - 1 уровень опасности, желтый. Также в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - 1 уровень опасности, желтый. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter