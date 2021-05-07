Сегодня, 7 мая, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Так, в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение о сильном ветре в Украине
Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.
В Киевской области и Киеве порывы ветра 15-18 м/с - 1 уровень опасности, желтый.
Также в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - 1 уровень опасности, желтый.
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