В Украине-высокий уровень опасности возникновения пожаров / фото УНИАН

Сегодня, 7 мая, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о сильном ветре в Украине

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

В Киевской области и Киеве порывы ветра 15-18 м/с - 1 уровень опасности, желтый.

Также в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - 1 уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Пилипчак