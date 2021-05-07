Но уже в воскресенье погода начнет налаживаться.

В ближайшую субботу, 8 мая, в Украине резко похолодает и практически по всей стране ожидаются дожди, кроме Закарпатья, Львовщины, Черниговщины и Крыма. Местами пройдут ливни. Температура будет колебаться на уровне +11°...+17° и только в Крыму достигнет +25°. В воскресенье дожди отступят и потеплеет на несколько градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +13°. В воскресенье днем ожидается +15°, а ночью - до +5°.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +18°, так же облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень. В воскресенье - переменная облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье - переменная облачность, температура ночью составит +5°, днем +16°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье будет малооблачно, без осадков, +7°...+17°.

В Харькове в субботу - дождь, температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+16°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +4°...+16°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +5°...+25°. В воскресенье - малооблачно, похолодает до +3°...+13°.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +7°, днем +19°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +5°, днем +16°.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье - переменная облачность. Ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +24°. В воскресенье - без особых перемен, но похолодает ночью +4°, днем +16°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +9°. В воскресенье днем температура повысится до +13°, только ночью похолодает до 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье - практически без перемен, только потеплеет ночью +3°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +13°. В воскресенье - погода особо не изменится: только температура днем повысится до +19°, а ночью упадет до +3°.

В Сваляве завтра пасмурно, +12°. В воскресенье - практически безоблачно, температура воздуха +4°...+16°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье - практически безоблачно, температура останется прежней.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +19°, в воскресенье погода практически не изменится, днем похолодает до +17°, а ночью температура составит +5°.

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Автор: Елена Пилипчак