Из-за оттепели в горах объявлена снеголавинная опасность.

Сегодня, 7 мая, в Карпатах продолжает сходить снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 16 м/с. Температура воздуха -1°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Диденко заявила, что похолодание распространится в субботу на всю западную часть Украины, северные области и большинство центральных областей.

Завтра очередной атмосферный фронт обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области.

Восточная часть и большинство юга будут принадлежать сухой теплой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак