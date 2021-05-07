Местами порывы будут достигать 20 м/с.

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В Киевской области и Киеве порывы ветра 15-18 м/с -1 уровень опасности, желтый.

Также в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - 1 уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая: данные погоды УНИАН

В пятницу, 7 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Запад, север и часть центральных областей накроют дожди, местами - ливни. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +15°...+22°.

В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.

Во Львове в пятницу ожидается ливень, ночью +3°, днем +15°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +17°.

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Автор: Елена Пилипчак