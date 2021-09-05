Сегодня, 5 сентября, в Украине еще немного снизится температура. Если вчера на юге было до +24°, то сегодня воздух максимально прогреется лишь до +21°. Особенно холодно будет по ночам: по всей стране температура будет опускаться до +3°...+7°, лишь в Одесской области ожидается +10°. На крайнем севере возможны дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе сегодня будет +15°...+17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
На севере - холоднее всего. Здесь столбики термометров максимально поднимутся до +15°. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются дожди.
Читайте такжеНа выходных в Украине похолодает до +2° (карта)
В центральных областях ожидается сухая погода, небольшая облачность или облачно с прояснениями, +15°...+19°.
На востоке сегодня максимально столбики термометров поднимутся до +18°. Будет сухо, небольшая облачность.
На юге и Крыму теплее всего. Здесь температура будет на уровне +19°...+21°, без осадков, небольшая облачность.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: