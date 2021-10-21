В пятницу, 22 октября, в Киеве будет по-осеннему теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +6°, а днем потеплеет до +17°. Однако прохлады добавит западный ветер, который будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.

Весь день в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Атмосферное давление пониженное, 741-744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 22 октября ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +5°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+17°.

В Одессе 22 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +5°...+16°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +19°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.

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Автор: Екатерина Лиманская