В пятницу, 22 октября, в Киеве будет по-осеннему теплая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +6°, а днем потеплеет до +17°. Однако прохлады добавит западный ветер, который будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.
Весь день в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Атмосферное давление пониженное, 741-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 22 октября
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +13°.
В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +5°, днем +13°.
В Тернополе 22 октября ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+17°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
В Виннице завтра будет +5°...+17°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+17°.
В Одессе 22 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +5°...+16°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +19°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.
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