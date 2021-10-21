22 октября в Украине снова будет по-оменнему тепло / фото pixabay.com

В пятницу, 22 октября, в Украине по-прежнему будет тепло. В большинстве областей ожидается небольшая облачность и температура на уровне +16°...+19°. На Юге местами столбики термометров покажут +20°. Небольшое похолодание коснется лишь некоторых западных областей, там температура опустится до +13°...+14°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +17°.
  • Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +13°.
  • В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +5°, днем +13°.
  • В Тернополе 22 октября ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+17°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
  • В Виннице завтра будет +5°...+17°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+17°.
  • В Одессе 22 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +5°...+16°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +19°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.
Погода в Украине 22 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 22 октября

22 октября - Якова Алфеева Апостола. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

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Автор: Екатерина Лиманская