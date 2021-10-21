22 октября в Украине снова будет по-осеннему тепло / фото pixabay.com
В пятницу, 22 октября, в Украине по-прежнему будет тепло. В большинстве областей ожидается небольшая облачность и температура на уровне +16°...+19°. На Юге местами столбики термометров покажут +20°. Небольшое похолодание коснется лишь некоторых западных областей, там температура опустится до +13°...+14°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +17°.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +13°.
- В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +5°, днем +13°.
- В Тернополе 22 октября ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+17°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
- В Виннице завтра будет +5°...+17°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+17°.
- В Одессе 22 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +5°...+16°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +19°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.
Погода в Украине 22 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 22 октября
22 октября - Якова Алфеева Апостола. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: