В Украину на Новый год придет весна: температура достигнет +13° (карта)

Осадков практически не ожидается.

В Украине ожидается аномально теплая погода на Новый год / фото УНИАН

В Новый год, 31 декабря, в Украине будет тепло: температура в южных регионах повысится до +13°. Дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове 31 декабря - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне на Новый год - облачно, ночью +3°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.

В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Черновцах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице на Новый год - дождь, +2°...+8°.

В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.

В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Полтаве 31 декабря - переменная облачность, температура воздуха -2°...+2°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Сумах - облачно, температура воздуха -3°...+1°.

В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°...+13°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.

Прогноз погоды на 31 декабря в Украине / фото УНИАН

Погода в Украине до конца зимы

Морозы продержатся, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, до конца месяца, а в последние дни года пойдет снег с дождем.

"На Новый год в Украине будет оттепель, а в начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров будут преимущественно выше нуля и так вплоть до Рождества. А уже после 9 января будет примораживать. Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2...-3°. Затем потеплеет до +2° днем, и к 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9-10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16° ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит он.

Сильные морозы сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2°, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, говорит Горбун, будет затяжной и снежной.