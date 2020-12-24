В Украину на Новый год придет весна: температура достигнет +13° (карта)
Осадков практически не ожидается.
В Новый год, 31 декабря, в Украине будет тепло: температура в южных регионах повысится до +13°. Дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории - без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик рассказал украинцам о погоде на Новый год и назвал области, где будет холоднее всего (видео)
- В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
- В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове 31 декабря - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
- В Ривне на Новый год - облачно, ночью +3°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.
- В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Черновцах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.
- В Виннице на Новый год - дождь, +2°...+8°.
- В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Полтаве 31 декабря - переменная облачность, температура воздуха -2°...+2°.
- В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Сумах - облачно, температура воздуха -3°...+1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°...+13°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
Погода в Украине до конца зимы
Морозы продержатся, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, до конца месяца, а в последние дни года пойдет снег с дождем.
"На Новый год в Украине будет оттепель, а в начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров будут преимущественно выше нуля и так вплоть до Рождества. А уже после 9 января будет примораживать. Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2...-3°. Затем потеплеет до +2° днем, и к 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9-10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16° ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит он.
Сильные морозы сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2°, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, говорит Горбун, будет затяжной и снежной.
- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°