Экстремальные перепады температуры и оттепель: синоптик рассказал о погоде до конца зимы

09:54, 14 декабря 2020
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Перед Новым годом украинцев ждет похолодание, а на праздник - внезапная оттепель.

Украинцев ожидают экстремальные перепады температуры этой зимой / фото УНИАН
Украинцев ожидают экстремальные перепады температуры этой зимой / фото УНИАН

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 14 декабря столбики термометров вновь пойдут вверх, а воздух днем прогреется до +6°. Тогда же начнутся осадки: снег, иногда с дождем, будет идти с 15 по 19 декабря.

Об этом сообщают Vesti.ua.

Если сегодня пойдет снег, то он "будет лежать 110 дней" – народный синоптик

С 18 декабря в Украине нас ждет, по его данным, очередное похолодание — ночью температура опустится до -13°. Морозы продержатся, по словам Горбаня, до конца месяца, а в последние дни года пойдет снег с дождем.

"На Новый год в Украине будет оттепель, а в начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля и так вплоть до Рождества. А уже после 9 января будет примораживать. Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2…-3°. Затем потеплеет до +2° днем, и до 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9–10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16° ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит он.

Сильные морозы, говорит народный синоптик, сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2°, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, говорит Горбань, будет затяжной и снежной.

Погода в Украине на Новый год

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, похолодание в Украину придет после 20 декабря, а также уже после Нового года.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.

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Автор: УНИАН

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