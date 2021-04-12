Дожди вероятны на севере, в центре и на юге страны.

Завтра еще практически везде будет тепло-днем +12°...+18°, на побережье Черного и Азовского морей +9°...+12°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В западную часть Украины движется серьезное похолодание. Такое серьезное, что высока вероятность мокрого снега!"- заметила синоптик.

Дожди вероятны на севере, в центре и на юге страны. Вечером 14 апреля может пойти мокрый снег.

В Киеве завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +12°...+14°.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе в Украине начнется постепенное похолодание до +11°, к выходным температура немного повысится - до +12°...+15°. Начиная с четверга Украину накроют дожди, которые будут лить целых четыре дня.

В вторник похолодает на несколько градусов, дожди распространятся на восточные и южные регионы, а также Львовщину. На остальной территории преимущественно облачно с прояснениями.

В среду дожди накроют запад и север страны, температура во Львове упадет до +4°. Осадки ожидаются также в Одессе и Симферополе.

В четверг похолодание продолжится, дожди распространятся по всей стране, местами усилятся до ливней. Теплее всего будет на севере и востоке - здесь температура достигнет +19°, в то время как в западной части Украины опустится до +5°.

В пятницу будет так же дождливо. Средняя температура по стране составит +13°.

И в субботу, и в воскресенье по всей Украине будут идти дожди. Температура воздуха останется практически без изменений, только в западных областях постепенно выровняется до +15°.

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Автор: Елена Пилипчак