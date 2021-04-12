В стране начнется похолодание, но температура упадет не слишком сильно, не считая западных регионов.

На этой неделе в Украине начнется постепенное похолодание до +11°, к выходным температура немного повысится - до +12°...+15°. Начиная с четверга Украину накроют дожди, которые будут лить целых четыре дня.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 12 апреля, в Украине выглянет солнце. Облачно будет только на севере и местами в центральных областях, а также в Николаеве. На Полтавщине, Николаевщине, в Кропивницком и Черкассах ожидаются дожди. Температура по всей Украине будет колебаться на уровне +11°...+21°.

Во вторник похолодает на пару градусов, дожди распространятся на восточные и южные регионы, а также Львовщину. На остальной территории преимущественно облачно с прояснениями.

В среду дожди накроют запад и север страны, температура во Львове упадет до +4°. Осадки ожидаются также в Одессе и Симферополе.

В четверг похолодание продолжится, дожди распространятся по всей стране, местами усилятся до ливней. Теплее всего будет на севере и востоке - здесь температура достигнет +19°, в то время как в западной части Украины опустится до +5°.

В пятницу по-прежнему будет так же дождливо. Средняя температура по стране составит +13°.

И в субботу и в воскресенье по всей Украине будут идти дожди. Температура воздуха останется практически без перемен, только в западных областях постепенно выровняется до +15°.

Народный прогноз на неделю

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.

17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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Автор: Елена Пилипчак