Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото УНИАН
В понедельник, 12 апреля, в Украине выглянет солнце. Облачно будет только на севере и местами в центральных областях, а также в Николаеве. В Херсоне ожидается ливень. Температура по всей Украине будет колебаться на уровне +11°...+21°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
- Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +18°.
- В Луцке будет малооблачно, ночью +6°, днем +18°.
- В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +18°.
- В Тернополе 12 апреля ночью будет +4°, днем +17°, ясно.
- В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +4°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +20°.
- В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +17°.
- В Виннице сегодня солнечно, +3°...+17°.
- В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью +4°, днем +17°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью +5°, днем +11°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +9°...+16°.
- В Одессе 12 апреля - ясно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +12°, переменная облачность, ливень.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +6°...+19°.
- В Харькове - облачно, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.
- В Симферополе в понедельник - облачно, +5°...+11°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +8°, днем +19°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +19°.
Народные приметы 12 апреля
12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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