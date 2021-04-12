Осадки ожидаются только на Херсонщине.

В понедельник, 12 апреля, в Украине выглянет солнце. Облачно будет только на севере и местами в центральных областях, а также в Николаеве. В Херсоне ожидается ливень. Температура по всей Украине будет колебаться на уровне +11°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +18°.

В Луцке будет малооблачно, ночью +6°, днем +18°.

В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +18°.

В Тернополе 12 апреля ночью будет +4°, днем +17°, ясно.

В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +4°, днем +17°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +17°.

В Виннице сегодня солнечно, +3°...+17°.

В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью +4°, днем +17°.

В Черкассах - малооблачно, ночью +5°, днем +11°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +7°, днем +12°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +9°...+16°.

В Одессе 12 апреля - ясно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +12°, переменная облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +6°...+19°.

В Харькове - облачно, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

В Симферополе в понедельник - облачно, +5°...+11°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +8°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +19°.

Народные приметы 12 апреля

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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Автор: Елена Пилипчак