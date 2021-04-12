Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото УНИАН

В понедельник, 12 апреля, в Украине выглянет солнце. Облачно будет только на севере и местами в центральных областях, а также в Николаеве. В Херсоне ожидается ливень. Температура по всей Украине будет колебаться на уровне +11°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
  • Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +18°.
  • В Луцке будет малооблачно, ночью +6°, днем +18°.
  • В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +18°.
  • В Тернополе 12 апреля ночью будет +4°, днем +17°, ясно.
  • В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +4°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +20°.
  • В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью +3°, днем +17°.
  • В Виннице сегодня солнечно, +3°...+17°.
  • В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью +4°, днем +17°.
  • В Черкассах - малооблачно, ночью +5°, днем +11°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью +7°, днем +12°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +9°...+16°.
  • В Одессе 12 апреля - ясно, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +12°, переменная облачность, ливень.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +6°...+19°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью +9°, днем +21°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.
  • В Симферополе в понедельник - облачно, +5°...+11°.
  • В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +8°, днем +19°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +19°.

Народные приметы 12 апреля

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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Автор: Елена Пилипчак