Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +6°

17:00, 1 марта 2021
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Осадков не ожидается.

В Киеве завтра ожидается облачная погода / Фото УНИАН
В Киеве завтра ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра в Украине выглянет солнце, температура повысится до +14° (карта)

Весь день будет пасмурно. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 6,3 м/с.

Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.

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2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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Автор: Елена Пилипчак

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