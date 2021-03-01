Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +6°
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +6°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра в Украине выглянет солнце, температура повысится до +14° (карта)
Весь день будет пасмурно. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 6,3 м/с.
Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.
Народные приметы 2 марта
2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+5 °
Мин./макс. температура:-3° / +10°
Влажность:65 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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