До 15° тепла: синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине

18:07, 21 января 2021
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Ожидается, что сначала погода ухудшится, но впоследствии в Украину придет тепло.

Погода в феврале / фото ua.depositphotos.com
Погода в феврале / фото ua.depositphotos.com

В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает РБК-Украина.

Стало известно, какая погода ждет украинцев в февралеПо его словам, после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусов мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.

«В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины, что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла», - отметил Кульбида.

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Автор: УНИАН

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