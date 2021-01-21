До 15° тепла: синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине
Ожидается, что сначала погода ухудшится, но впоследствии в Украину придет тепло.
В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.
Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает РБК-Украина.
Стало известно, какая погода ждет украинцев в февралеПо его словам, после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусов мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.
«В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины, что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла», - отметил Кульбида.
Вас также могут заинтересовать другие новости о погоде
- Винница+1°... -2°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-8°... -12°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+3°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-11°... -12°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава-2°... -4°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы-1°... -6°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+3°... -3°