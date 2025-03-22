Ожидаются штормовые порывы ветра.

В воскресенье, 23 марта, в некоторых регионах Украины немного похолодает и ожидаются осадки. Таким прогнозом погоды поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она отмечает, что на западе и севере Украины днем ожидается +8...+12 градусов против сегодняшних +10...+16. На остальной территории Украины температура составит +10... +14 градусов.

Также синоптик предупредила о штормовых порывах ветра с юго-востока

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"Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. На юге и в центральной части Украины - без существенных осадков", - отмечает Диденко.

В Киеве 23 марта также ожидаются порывы ветра, температура воздуха немного снизится и днем составит около +10...+12 градусов.

Существенных осадков синоптик в столице не прогнозирует, но погода будет облачной.

Погода в Украине - новости

Сегодня, 22 марта, по всей Украине ожидается сухая и довольно теплая погода. Местами воздух прогреется до +14°...+16° и лишь на востоке страны будет немного свежее, +10°...+11°.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, хотя местами возможны дожди и слабый туман. В некоторых областях возможно увеличение облачности, а также периодические осадки - от небольших до умеренных.

Температурные показатели, по его оценкам, будут превышать климатическую норму примерно на 2-5 градусов.

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