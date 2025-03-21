В воскресенье погода несколько изменится: ветер усилится, температура несколько снизится и начнутся дожди и даже мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине ожидается относительно теплая погода, но местами будет дождливо и будет слабый туман. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погоду в нашей стране будут определять область повышенного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты.

"Ожидается довольно комфортная и теплая погода, однако станет ощутимо больше облачности, а в некоторых регионах пройдут небольшие и умеренные дожди", - прогнозирует он.

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По данным синоптика, температура будет превышать средние климатические показатели на 2 - 5 °С.

Погода 22 марта

На западе Украины будет сухо, только во второй половине дня на Закарпатье пройдет дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью -3...+2 °С, днем +12...+17 °С.

В северной части страны будет малооблачно и сухо. Только днем на Сумщине местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ночью -2...+3 °С, днем +10...+15 °С.

В центральной части будет тепло и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С.

На юге солнечно и сухо, только ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С, вдоль побережья морей +7...+11 °С.

На востоке осадков также не предвидится. Ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С.

Погода 23 марта

В конце недели на западе Украины ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер 7 - 12 м/с, в Винницкой области днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью 0...+5 °С, днем похолодает до +5...+10 °С.

На севере также местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С.

На юге без осадков. Ветер 7 - 12 м/с, а днем местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью -2...+4 °С, днем +8...+13 °С.

На востоке ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров ночью покажут -1...+4 °С, днем +9...+14 °С.

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