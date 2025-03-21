В субботу будет тепло, а в воскресенье придут дожди и местами снизится температура.

На выходных, 22 и 23 марта, в Украине будет тепло, но в воскресенье местами температура снизится и начнутся дожди. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10...+15 градусов. Немного свежее будет на крайнем востоке и в прибрежных районах, где столбики термометров покажут +9...+12 градусов.

Дожди 22 марта возможны на Сумщине и вокруг Карпат, однако в большинстве областей все же будет преобладать сухая погода.

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"В воскресенье температура воздуха также будет достаточно комфортной, разве что немного похолодает на западе и севере Украины", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, дождей в конце недели станет больше. Осадки ожидаются в западных, северных областях и в Винницкой области.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в субботу будет сухо, а воздух прогреется до +14 градусов.

"В воскресенье в столице предполагается снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов, местами пройдет дождь", - рассказала она.

Выходные в Украине будут теплыми, но с нюансами

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, хотя местами возможны дожди и слабый туман. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

Как отмечает синоптик, в большинстве регионов ожидается мягкая и комфортная погода. В то же время в некоторых областях возможно увеличение облачности, а также периодические осадки - от небольших до умеренных.

Температурные показатели, по его оценкам, будут превышать климатическую норму примерно на 2-5 градусов.

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