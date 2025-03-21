На выходных, 22 и 23 марта, в Украине будет тепло, но в воскресенье местами температура снизится и начнутся дожди. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10...+15 градусов. Немного свежее будет на крайнем востоке и в прибрежных районах, где столбики термометров покажут +9...+12 градусов.
Дожди 22 марта возможны на Сумщине и вокруг Карпат, однако в большинстве областей все же будет преобладать сухая погода.
"В воскресенье температура воздуха также будет достаточно комфортной, разве что немного похолодает на западе и севере Украины", - сообщила эксперт по погоде.
По ее данным, дождей в конце недели станет больше. Осадки ожидаются в западных, северных областях и в Винницкой области.
Погода в Киеве
В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в субботу будет сухо, а воздух прогреется до +14 градусов.
"В воскресенье в столице предполагается снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов, местами пройдет дождь", - рассказала она.
Выходные в Украине будут теплыми, но с нюансами
В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, хотя местами возможны дожди и слабый туман. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.
Как отмечает синоптик, в большинстве регионов ожидается мягкая и комфортная погода. В то же время в некоторых областях возможно увеличение облачности, а также периодические осадки - от небольших до умеренных.
Температурные показатели, по его оценкам, будут превышать климатическую норму примерно на 2-5 градусов.