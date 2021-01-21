Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фото

Лед сковал поверхность реки Припять и всех других водоемов заповедника.

фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В начале этого года Чернобыльский заповедник посетила настоящая зима.

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Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Как отмечается, с 14 января температуры начали уверенно снижаться и достигли среднесуточного значения -15 градусов. Одновременно выпал снег. Даже днем не было оттепели. Лед сковал поверхность реки Припять и всех других водоемов заповедника.

фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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