Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фото
Лед сковал поверхность реки Припять и всех других водоемов заповедника.
В начале этого года Чернобыльский заповедник посетила настоящая зима.
В Якутии температура упала до -58° (фото)
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Как отмечается, с 14 января температуры начали уверенно снижаться и достигли среднесуточного значения -15 градусов. Одновременно выпал снег. Даже днем не было оттепели. Лед сковал поверхность реки Припять и всех других водоемов заповедника.
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