"Большая вода" накрыла черноморский регион Турции.

Северный черноморский регион Турции столкнулся с наводнениями, охватившими провинции от Бартына до Синопа.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Как сообщается, в регионе началась эвакуация, одна женщина пропала без вести.

Причиной наводнения стали сильные дожди.

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Например, в городе Бартын вода затопила большое количество домов и предприятий, сметая на улицах автомобили. Наибольшие разрушения были нанесены в Улусском районе. Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Как сообщается, 13 человек получили травмы в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Проливные дожди были особенно разрушительны для района Аянджик, где река вышла из берегов. Автомобили, припаркованные у берегов реки, унесло сильное течение.

Большое количество жителей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, были эвакуированы вертолетами.

В Турции разгорелись мощные лесные пожары, в частности, вблизи популярных среди украинцев курортов в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

Автор: Екатерина Лиманская