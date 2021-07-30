Страну охватили лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких людей.

На курортах Турции из-за масштабных пожаров закрыли дороги, а туристам советуют оставаться в гостиницах, если они в этот день не вылетают домой.

Об этом рассказала "Громадському радио" туристка Олеся Павлинская. Она отдыхала на юго-западе страны.

"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но потом все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня [29 июля] у нас плановый вылет. В итоге нас в Мармарис повезли катером, а оттуда в аэропорт уже автобусом", - рассказала она.

Гиды, по ее словам, стараются не сеять панику среди людей в связи с невозможностью вывезти сразу всех туристов.

На своей странице в Facebook украинка поделилась жуткими кадрами, на которых видно, как огонь подбирается к туристической инфраструктуре Турции.

"Нынешняя Турция оставит незабываемые впечатления", - пишет она.

Пожары в Турции: что известно

В Турции разгорелись мощные лесные пожары на популярных среди украинцев курортах, в частности - в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также пожар добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В настоящее время стихия унесла жизни трех человек, еще 122 пострадали. Причины возникновения пожаров пока не известны. Допускается, что это могло произойти из-за жаркой погоды - температура воздуха в районе Анталии и Сиде сейчас достигает 40 градусов.

Автор: Юрий Годован