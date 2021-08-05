Специалисты NASA показали, как выглядят лесные пожары, бушующие в Турции, из космоса.

В разгар сильной жары и после нескольких месяцев засушливой погоды Турция столкнулась с одними из самых страшных лесных пожаров за последние годы.

Лишь за последние несколько дней зарегистрировано более 130 лесных пожаров в 30 провинциях Турции, сообщает earthobservatory.nasa.gov.

Специалисты NASA получили снимки пожаров из космоса.

Как сообщается, большинство пожаров возникло на побережьях Средиземного и Эгейского морей, несколько - в курортных зонах вокруг Анталии, Муглы и Мармариса.

Отмечется, что уже в этом году в Турции сгорело более 136000 гектаров, что примерно в три раза больше, чем в среднем за год.

Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Автор: Екатерина Лиманская