Мокрый снег и гололед: синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий в Украине
Мокрый снег с дождем и гололед могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Такие погодные условия имеют первый уровень опасности, сообщают в ГСЧС / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий в течение сегодняшнего дня.
Сегодня небо Киева затянет тучами, температура повысится до 0°Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По информации Укргидрометцентра, 11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица. Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Утром 11 декабря в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Такие погодные условия имеют первый уровень опасности, желтый.
В Киеве и Киевской области гололед, на дорогах гололедица. Также сохраняется первый уровень опасности, желтый.
В ГСЧС предостерегают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Осложнения погодных условий в Украине
- В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на сегодня (карта)
- Введено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)
- Самолеты отказывались садиться в аэропортах столицы из-за гололеда
- Пробки в Киеве: движение на столичных дорогах сковала гололедица (карта, видео)
- Винница+1°... -4°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -5°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев-1°... -6°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+4°... +2°
- Полтава0°... -6°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+3°... -3°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы+3°... -1°