Мокрый снег и гололед: синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий в Украине

10:01, 11 декабря 2020
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Мокрый снег с дождем и гололед могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

фото УНИАНТакие погодные условия имеют первый уровень опасности, сообщают в ГСЧС / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий в течение сегодняшнего дня.

Сегодня небо Киева затянет тучами, температура повысится до 0°Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По информации Укргидрометцентра, 11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица. Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Утром 11 декабря в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Такие погодные условия имеют первый уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области гололед, на дорогах гололедица. Также сохраняется первый уровень опасности, желтый.

В ГСЧС предостерегают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Осложнения погодных условий в Украине

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Автор: Тамара Отовская

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