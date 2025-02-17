По всей Украине объявлен І уровень опасности.

На понедельник, 17 февраля, по всей Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 17 февраля в Украине на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погодные условия, по словам синоптиков, могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

В понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, а днем в большинстве центральных и восточных областей пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах образуется гололедица.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем будет на уровне -2°...-7°, а на юге около 0°.

О том, что сегодня жителей Украины ждет холодная погода с умеренным морозом, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, днем температура будет колебаться в пределах -2...-7 градусов. В южных областях традиционно будет теплее - примерно на 2-5 градусов.

На большинстве территории страны осадки маловероятны, однако в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой снег.

В Киеве также не ожидается осадков. Днем температура будет колебаться между -2 и -4 градусами. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

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