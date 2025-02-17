В понедельник, 17 февраля, украинцев ждет преимущественно сухая, но морозная погода. Днем практически по всей стране ожидается -1°...-6°, только на Закрапатье и местами на юге будет +1°...+2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -5°.
- Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -9°, днем -3°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -4°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.
- В Тернополе 17 февраля ночью будет -9°, днем -3°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -9°, днем -5°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +2°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.
- В Виннице сегодня будет -8°...-3°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет -9°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-5°, ясно.
- В Черкассах сегодня будет ночью -8°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -10°...-4°.
- В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -6°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -15°, а днем -6°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -16°, днем -4°.
17 февраля - приметы погоды
Иней в этот день предвещает хороший урожай.