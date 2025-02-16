Морозы будут стоять еще несколько дней, поэтому одеваться стоит как можно теплее.

В понедельник украинцев ожидает морозная погода с умеренным минусом днем и значительно более низкой температурой ночью. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в ночь на понедельник стоит ожидать от -12 до -17 градусов, а днем от -2 до -7 градусов. Традиционно на юге температура будет в среднем на 2-5 градусов выше.

На большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине будет небольшой снег.

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В Киеве на завтра осадков тоже не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет опускаться до -12, а днем столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. На дорогах и тротуарах может быть скользко.

"Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц", - порекомендовала Диденко.

По ее прогнозу, стабильного потепления стоит ожидать уже после 24 февраля.

Другие новости погоды

Как писал УНИАН, в январе из-за аномально теплой погоды в Карпатах начали распускаться весенние крокусы. Цветы заметили в частности вблизи туристического центра Ворохта на Ивано-Франковщине.

Также мы рассказывали, что в Украине за последние семь сезонов зафиксирован самый низкий уровень влажности почвы. Это вызывает опасения относительно урожая в 2025 году. Малое количество осадков в течение большей части зимнего периода и очень низкие запасы влаги в почве вызывают особую обеспокоенность у производителей зерна.

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