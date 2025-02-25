Осадков пока не ожидается, впрочем 25 февраля в восточных областях местами прогнозируется небольшой снег.

На этой неделе в Украине ожидается изменение синоптических процессов и повышение температуры, но оно будет постепенным. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"В течение этой недели у нас ожидается изменение синоптических процессов, повышение температуры. Но оно будет достаточно таким постепенным, нерезким. Пока еще влияет поле высокого атмосферного давления, определяет нашу погоду практически до 27 числа. Но оно уже постепенно теряет свою силу, уже значения его гораздо ниже, чем в предыдущие периоды", - отметила эксперт.

По ее словам, осадков пока ждать не стоит. Только 25 февраля в восточных областях местами прогнозируется небольшой снег.

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"В то же время холодная воздушная масса уже медленно будет отходить на восток, северо-восток от территории Украины. И наиболее ощутимо такое ослабление морозов ожидаем в западных областях и на крайнем юге страны. Особенно, 27-28 числа", - сказала Птуха.

Она добавила, что на остальной территории ночи еще остаются холодными. А максимальная температура днем повысится до небольшого плюса.

"Самые теплые - это западные области, крайний юг. Там ночи -3°...-10°, но день уже +2°...+9° даже. И остальные территории - это частично северные, центральные, некоторые южные области: ночь -5°...-13°, а днем - от -2° до +4°", - рассказала синоптик.

Птуха отметила, что в конце недели, на выходных, 1-2 марта, температура повысится еще на несколько градусов. "И, например, в западных областях уже и в ночные часы температура будет составлять около нуля градусов, а днем +1°...+6°; Закарпатье, крайний юг - до +9°", - отметила эксперт.

Погода в Украине 25 февраля

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 февраля в Украине местами несколько потеплеет.

По словам Диденко, осадков 25 февраля не будет, ведь сейчас над нашей страной расположился антициклон.

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