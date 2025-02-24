Осадков во вторник в Украине не будет.

Во вторник, 25 февраля, в Украине местами немного потеплеет, но ближайшей ночью еще ожидаются сильные морозы до -16°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадков во вторник не будет, ведь сейчас над нашей страной расположился антициклон.

"Но вот температурный режим постепенно начинает сдвигать с места морозный диктат", - говорит Наталка Диденко.

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Днем, по ее словам, хотя и холодная погода еще побудет, особенно на Левобережье, -2...-7 градусов, однако в западных областях 25 февраля уже предполагается +3...+8 градусов.

А вот ночью низкая температура воздуха удержится. Ближайшей ночью в восточных областях похолодает до -10...-16 градусов, в большинстве областей будет -7...-12 градусов, а на западе -2...-8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Наталки Диденко, завтра осадки маловероятны. Ночью температура снизится до -8...-10 градусов, днем потеплеет до нуля.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине произойдут значительные изменения в погодных условиях. Хотя до завершения зимы еще возможны сильные ночные морозы, а днем в большинстве регионов сохранится минусовая температура, в западных областях уже установится стабильное потепление. С приходом весны почти на всей территории страны днем будет царить плюсовой температурный режим, а ночные заморозки сохранятся лишь в отдельных областях.

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