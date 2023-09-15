На сегодня, 15 сентября, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"Днем 15 сентября на Левобережье грозы, в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская.
Погода 15 сентября - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Днем на Левобережье ожидаются умеренные кратковременные дожди с грозами (днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди). На остальной территории местами пройдет небольшой дождь (днем в западных, Винницкой и Житомирской областях сохранится погода без осадков).
Ветер ожидается юго-восточный, на Правобережье северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.
Температура днем ожидается на уровне 17-23°, на Закарпатье и южной части воздух прогреется до 23-28°, а в Карпатах ночью и днем будет 11-17°.