Местами столбики термометров не поднимутся выше +15°...+18°.

В пятницу, 15 сентября, практически по всей Украине ожидается похолодание. Температура снизится на несколько градусов, местами будет не выше +15°...+18°. Дожди покинут западные области и сместятся на юг и Левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +18°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +21°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 15 сентября ночью будет +13°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +21°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+18°, ливень.

В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+15°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +16°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+25°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, дождь, температура ночью +11°, днем +18°.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +9°, днем +19°.

Приметы погоды 15 сентября

15 сентября - красный закат в этот день предвещает первые морозы. Если дождь идет в этот день, то осень будет сухой

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