Завтра киевлян ждет облачная погода с температурой не выше +6°

Осадков не ожидается.

Завтра киевлян ждет прохладная осенняя погода / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 12 ноября, в Киеве будет облачно. Столбики термометров не поднимутся выше +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +6°.

Ветер юго-восточно направления со скоростью до 1,4 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.

Народный прогноз на 12 ноября

12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов. 12 ноября — и праздник охотников. В этот день охотникам предстояло убить хотя бы одного зайца, а тот, кто вернется в этот день домой без добычи, по поверью, на удачную охоту в этом сезоне мог не рассчитывать. А вот встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.

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