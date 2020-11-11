Завтра киевлян ждет облачная погода с температурой не выше +6°
Осадков не ожидается.
В четверг, 12 ноября, в Киеве будет облачно. Столбики термометров не поднимутся выше +6°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра практически по всей Украине - прохладно и облачно, температура упадет до +6° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +6°.
Ветер юго-восточно направления со скоростью до 1,4 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.
Народный прогноз на 12 ноября
12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов. 12 ноября — и праздник охотников. В этот день охотникам предстояло убить хотя бы одного зайца, а тот, кто вернется в этот день домой без добычи, по поверью, на удачную охоту в этом сезоне мог не рассчитывать. А вот встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.
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