Столбики термометров будут достигать невыносимых +35...+38 градусов.

В ближайшие дни жара в Украине станет еще мощнее. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале "Метеопрог".

Если сегодня, по его данным, максимальная температура в Украине будет +35 °С, то уже завтра столбики термометров в центральных, южных и восточных областях покажут +32...+37 °С. На остальной территории ожидается +27...+32 °С, а ночью будет +17...+22 °С.

Также синоптик прогнозирует, что 6 июля в западных, северных и местами в центральных регионах ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, а также возможен град и шквалы до 23 м/с. В южных и восточных областях будет преимущественно без осадков.

Видео дня

В пятницу, 7 июля, в восточных и южных областях сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

"На остальной территории Украины пройдут дожди, кое-где сильные. Грозы, местами град и шквалы, 17-22 м/с" - прогнозирует Игорь Кибальчича.

Температура воздуха ночью составит +18...+23 °С, днем +25...+30 °С, в южных, центральных и восточных областях воздух прогреется до +31...+36 °С.

Об усилении жары свидетельствует и прогноз Погода УНИАН. Так, 6 июля на юге температура подскочит до +32°...+38°, на западе будет +26°...+27°, а на остальной территории ожидается +28°...+36°.

Перед выходными, 7 июля, на востоке, юге и в большинстве центральных областей воздух раскалит до +31°...+37°. На севере будет +26°...+29°, а на западе столбики термометров опустятся до +19°...+21°.

Рекордная жара в мире

3 июля стал самым жарким днем на планете. Средняя глобальная температура достигла +17,01 градуса по Цельсию - такого не было за все время наблюдений.

Ученые говорят, что такие температуры - буквально смертный приговор для людей и экосистем. Они называют причиной повышения температуры изменение климата и Эль-Ниньо.

Вас також можуть зацікавити новини: