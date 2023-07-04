В среду, 5 июля, в Украине будет очень жарко. Самая высокая температура ожидается на юге страны, где столбики термометров покажут +30°...+36°. На западе и местами на севере ожидаются грозы, за счет чего температура тут будет более комфортной. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°, гроза.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
- В Тернополе 5 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
- В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в среду будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будетнебольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.
- В Одессе 5 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будетпрактически безоблачно, ночью +22°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
Приметы погоды 5 июля
5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября будет дождливое.