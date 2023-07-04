На западе и местами в северных областях пройдут небольшие дожди с грозами.

В среду, 5 июля, в Украине будет очень жарко. Самая высокая температура ожидается на юге страны, где столбики термометров покажут +30°...+36°. На западе и местами на севере ожидаются грозы, за счет чего температура тут будет более комфортной. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Тернополе 5 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будетнебольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 5 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будетпрактически безоблачно, ночью +22°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

Приметы погоды 5 июля

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября будет дождливое.

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