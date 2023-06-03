Снижение температуры ожидается на западе, севере и в некоторых центральных областях.

Сегодня, 3 июня, на западе и севере Украины ожидается похолодание - температура днем не поднимется выше +18°...+20°. Также снижение температуры затронет некоторые центральные области. Местами на юге, в центральной части Украины и на северо-востоке ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет ясно и безоблачно, однако температура снизится до +18°...+20°. Лишь на Закарпатье воздух прогреется до +23°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров не поднимутся выше +18°...+19°. Небольшая облачность, без существенных осадков.

Видео дня

На востоке Украины ожидается от +23° до +25°. В Харьковской области ожидаются летние ливни, на остальной территории - практически безоблачно.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой, Черкасской и полтавской областях температура не поднимется выше +19°...+20°, на остальной территории воздух прогреется до +21°...+24°. Местами ожидаются дожди, ливни и грозы.

На юге Украины дожди и ливни ожидаются в Николаевской и Одесской областях. На остальной территории будет бузе существенных осадков. Температура в течение дня составит +22°...+26°.

Приметы погоды 3 июня

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день, такой будет и осень.

Вас также могут заинтересовать новости: