Народный праздник 3 июня известен под названиями Оленин день, Олена - длинные льны.

Православные верующие 3 июня чтят память равноапостольного византийского царя Константина и его матери Елены. Он стал первым правителем Римской империи, который сделал христианство господствующей религией страны - до него все императоры боролись с христианами.

В Киевской Руси в этот день больше чтили святую Елену, чем Константина. Равноапостольную Елену считали покровительницей льна, и дату 3 июня посвящали посеву этой культуры. Верили, что посеянный 3 июня лён даст богатый урожай.

Заготавливали лён для посева женщины, а посевом занимались мужчины. За эту работу платили самому высокому юноше в селе - верили, что тогда и лён будет высоким. Если же лен сеяли женщины, то они на время работы распускали волосы, чтобы стебли зерна были длинными.

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Дата 3 июня считается удачной для женских посиделок и встреч с подругами. Такое общение принесет много удовольствия и укрепит дружбу.

Рожденные 3 июня люди очень оптимистичные и немного наивные. Они умеют видеть прекрасное в обычных вещах. Обладают хорошим воображением и склонны к творчеству, а также хороши в рукоделии. Девочку, рожденную 3 июня, рекомендуется назвать Аленой или Еленой.

Что нельзя делать 3 июня

Женщинам сегодня нельзя ссориться и спорить даже по мелочам, иначе отношения между ними надолго испортятся.

Также девушкам в этот день не рекомендуется заплетать волосы. По приметам этого дня, распущенные волосы принесут здоровье и красоту.

Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, поскольку на предметах может быть порча. Особенно это касается украшений и монет.

Приметы погоды 3 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На восходе солнца воздух очень душный - к скорому ухудшению погоды.

Если в лесу появились первые сыроежки или боровики, то скоро вырастут и белые грибы.

Ночью видно круги вокруг луны - к пасмурной и прохладной погоде в ближайшие дни.

Звезды ночью мерцают - к ухудшению погоды.

Если уже зацвела рябина, то уже пора сеять лён.

Если в этот день пошел дождь, то декабрь в этом году будет снежным.

Кукушка громко кует - на хорошую погоду.

Если утром на траве много росы, то июнь будет мокрым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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