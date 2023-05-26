Почти по всей стране 27 мая ожидаются грозы.

На субботу, 27 мая, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за гроз. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"27 мая днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская.

Погода на выходные - прогноз на 27 и 28 мая

В последние весенние выходные грозы и дожди в Украине продолжатся. В субботу, 27 мая, их будет еще довольно много, но в воскресенье синоптическая ситуация изменится.

По данным Погода УНИАН, 28 мая дожди и грозы останутся только на юге и юго-востоке нашей страны. В то же время по всей стране ожидается небольшое снижение температуры. В частности, на западе Украины ожидается +22°...+24°, на севере столбики термометров будут показывать +20°...+ 22°, на востоке ожидается около +23°...+ 24°, в центральной части Украины будет +23°...+25°, а на юге воздух прогреется до +23°...+26°.

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