Лишь в трех обалстях сегодня ожидается благоприятная погода.

На сегодня, 26 мая, почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"26 мая днем в Украине, кроме большинства северных областей, грозы", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, непогода минует лишь три области. Поэтому I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме:

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Житомирской области;

Киевской области;

Черниговской области.

Погода 26 мая - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня нашей стране ожидается переменная облачность.

Днем в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы (в северных областях местами). Утром на Левобережье кое-где туман.

Ветер ожидается северный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем 21-26°; в Карпатах столбики термометров будут показывать 13-18°.

На Киевщине, по данным синоптиков, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем составит 21-26°. В Киеве воздух прогреется до 24-26°.

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