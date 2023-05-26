Температура к концу недели снизится практически по всей стране на градус-два.

На выходных, 27 и 28 мая, в Украине продолжатся дожди и грозы, однако к концу недели осадков станет гораздо меньше. При этом ожидается небольшое снижение температуры до +20°...+24°, лишь на юге местами будет +25°...+26°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +25°, гроза. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +22°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +13°...+25°, гроза. В воскресенье температура будет +11°...+24°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+23°, гроза.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +24°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+24°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, гроза. В воскресенье температура составит +16°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, ливень, +13°...+22°. В воскресенье - небольшая облачность, +13°...+23°, гроза.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, ливень, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +14°, днем +23°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура составит +15°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +17°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +9° ночью и днем +23°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь температура до +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +9°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +22°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+22°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождь, температура +16°...+24°.

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