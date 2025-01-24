Теплее всего будет на юге страны, но и в других регионах ожидается уверенный "плюс".

Последние выходные января в Украине будут по-весеннему теплыми. 25 и 26 числа осадков практически не ожидается, будет облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут от +2° до +7°, а на юге ожидается до +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +7°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье температура будет +4°...+8°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, +5°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +2°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье температура составит +2°...+4°, пасмурно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +5°...+11°. В воскресенье +3°...+12°, практически безоблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +3°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +1°, днем +3°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -1°, днем до +7°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +8°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +7°, ясно и безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит -1°, днем +10°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +6°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура 0°...+8°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +3°. В воскресенье - пасмурно, 0°...+6°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+10°.

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