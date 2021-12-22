Холоднее всего будет на севере Украины.

31 декабря 2021 года в Украине ударят сильнейшие морозы. Местами ночная температура опустится до -17°...-25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере Украины. В Черниговской и Сумской областях ночью ожидается до -24°...-25°. В Киевской, Житомирской и Ривненской - до -19°...-22°, а в Волынской и Черкасской ожидается до -16°...-17°. На остальной территории будет значительно теплее: -7°...-12°, на крайнем востоке и местами на юге - до -5, а в Крыму ночью ожидается около нуля.

По прогнозу, днем 31 декабря также в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет -10°...-17°, в центральных областях -4°...-12°, на юго-западе -4°...-7°, на юге -2°...-4°. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке - до +1°...+4°.

В Киеве 31 декабря днем будет до -13°, а ночью ударит мороз в -22°.

По данным sinoptik.ua, с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Ночью возможен мелкий снег, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Как сообщалось ранее, похолодание, пришедшее в Украину, будет недолгим. Уже на ближайших выходных в стране снова потеплеет, возможна "плюсовая" температура. По данным синоптика Натальи Птухи, на католическое Рождество возможно ослабление морозов и очередная порция осадков с юго-запада. Пока в виде снега и мокрого снега.

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